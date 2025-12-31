TBSA y APIA firmaron un acuerdo para impulsar el Distrito Energético de Vaca Muerta

Ambas organizaciones trabajarán de forma articulada en aspectos vinculados a la planificación, infraestructura y fortalecimiento institucional del proyecto.

TBSA firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA) con el objetivo de avanzar de manera conjunta en la consolidación del proyecto Distrito Energético de Vaca Muerta, una iniciativa considerada clave para el desarrollo ordenado y sustentable de la actividad hidrocarburífera.

El convenio fue suscripto por Sebastián Cantero, CEO de TBSA, junto a Rodolfo Games, presidente de APIA, y Guillermo Guassardi, vicepresidente de la entidad. A partir de este entendimiento, ambas organizaciones trabajarán de forma articulada en aspectos vinculados a la planificación, infraestructura y fortalecimiento institucional del proyecto.

Según se informó, el Distrito Energético de Vaca Muerta apunta a concentrar y organizar la actividad industrial asociada al desarrollo hidrocarburífero, promoviendo un uso eficiente del territorio, la mejora de servicios y la incorporación de criterios de sustentabilidad ambiental. La iniciativa busca, además, generar condiciones favorables para la radicación de empresas y la atracción de inversiones en la región.

Desde TBSA y APIA destacaron que la articulación permitirá aprovechar la experiencia de la Asociación de Parques Industriales Argentinos en el desarrollo y gestión de parques industriales, aportando herramientas técnicas y estratégicas para acompañar el crecimiento de uno de los principales polos energéticos del país.

Con este acuerdo, ambas instituciones dieron un nuevo paso en la consolidación del Distrito Energético de Vaca Muerta, con el objetivo de ordenar el desarrollo productivo, fortalecer la competitividad del sector y contribuir al crecimiento económico regional y nacional.