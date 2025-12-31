Ruta 22: un choque en cadena terminó con daños materiales a la altura del barrio Zani

Hubo algunas lesiones leves, pero el personal sanitario atendió en el lugar y no fue necesario traslados.

El último día de este 2025 tuvo un incidente vial en la Ruta 22, a la altura del barrio Zani y parque industrial de Cutral Co. Fue esta mañana, alrededor de las 8:30 e intervinieron al menos cuatro vehículos,

Según se confirmó desde la Policía, el incidente fue en la Ruta 22 y su intersección con la calle Chacabuco, en uno de los ingresos hacia el barrio Zani.

Se vieron involucrados un automóvil Honda Civic que era conducido por un varón de 39 años, quien explicó que se desplazaba en el sentido este a oeste cuando fue impactado de atrás por una camioneta también marca Honda de color verde, que guiaba una mujer de 31.

Luego continuaron un Volkswagen Polo que manejaba un hombre, y finalmente un Ford Focus que por alcance se vio involucrado y que guiaba una mujer, tal como informó el comisario Walter Troncoso.

Una ambulancia fue convocada al lugar y se constató que hubo lesiones leves y daños materiales, por lo que no se trasladó a ninguna persona al hospital. La colisión por alcance arrojó si daños materiales en los vehículos.

Se estima que a raíz de una maniobra en el primer vehículo y la distancia escasa entre los demás, hizo que no pudieran evitar esquivar la colisión.

En uno de los rodados iba una mascota -una perra llamada Malvina- que como consecuencia del impacto, se asustó, se bajó del auto y se encuentra perdida.

Hasta el lugar arribó el personal policial para intervenir en el sector.