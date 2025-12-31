¿Quiénes podrán participar del sorteo al Buen Contribuyente 2026 en Cutral Co?

Desde el municipio señalaron que estar libre de deuda al cierre del 31 de diciembre es un requisito excluyente para acceder al sorteo

Podrán participar del Sorteo al Buen Contribuyente para el 2026 todas aquellas personas que no registren deuda tributaria hasta el día de hoy, 31 de diciembre, y que además se encuentren adheridas a la Factura Electrónica.

La iniciativa tiene como objetivo reconocer el compromiso de los vecinos y vecinas que cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones, y ofrece premios de gran impacto para el próximo año. Entre ellos se destacan dos automóviles Toyota Yaris 0 kilómetro y dos órdenes de compra en materiales de construcción por 5 millones de pesos cada una.

Desde el municipio señalaron que estar libre de deuda al cierre del 31 de diciembre es un requisito excluyente para acceder al sorteo, por lo que instaron a los contribuyentes a verificar su situación y regularizarla en caso de ser necesario antes de finalizar la jornada.

Asimismo, recordaron que la adhesión a la Factura Electrónica es obligatoria para participar y puede realizarse de manera online a través de la plataforma digital municipal, lo que permite un acceso más ágil y sustentable a las boletas.

Quienes deseen adherirse o consultar su estado de cuenta pueden hacerlo ingresando al sitio oficial:

https://ccodigital.cutralco.gob.ar/…/adhesion…/…

El Sorteo al Buen Contribuyente se consolida así como una política de incentivo al cumplimiento fiscal, premiando a quienes aportan al crecimiento y desarrollo de la comunidad.