Pirotecnia cero: Cutral Co recuerda la prohibición y refuerza los controles

Habilitaron lineas de denuncias por uso y venta

La Municipalidad de Cutral Co reiteró que se encuentra prohibida la venta, tenencia, manipulación, almacenamiento y transporte de pirotecnia en todo el ejido urbano, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal N° 2531/16 y la modificación del artículo 75° de la Ordenanza N° 2379/13.

Ante la proximidad de las celebraciones de fin de año, desde el Ejecutivo municipal se reforzó el mensaje de concientización y prevención, remarcando que el uso de pirotecnia genera consecuencias negativas en la salud y el bienestar de la comunidad, especialmente en personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores, niños y niñas con diversas patologías, así como también en los animales.

En este sentido, se apeló al compromiso y la responsabilidad de la ciudadanía para transitar la llegada del nuevo año en un clima de respeto, tranquilidad y convivencia, evitando prácticas que puedan provocar daños físicos, emocionales o ambientales.

Asimismo, se informó que el incumplimiento de la normativa vigente dará lugar a la aplicación de sanciones, conforme a lo previsto por la legislación municipal.

Para garantizar el cumplimiento de la ordenanza, el Municipio puso a disposición líneas telefónicas para realizar denuncias: