La Neuquinidad presentó en el Congreso su primer proyecto de ley: Ficha Limpia

El objetivo es impedir que personas con condenas accedan a cargos públicos.

El espacio político La Neuquinidad, que conduce el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa, presentó en el Congreso de la Nación su primer proyecto de ley, cumpliendo uno de los compromisos asumidos durante la campaña electoral. La iniciativa impulsa la implementación de la denominada Ficha Limpia a nivel nacional, con el objetivo de impedir que personas con condenas accedan a cargos públicos.

El anuncio fue realizado por el propio Figueroa tras una reunión con la senadora nacional Julieta Corroza y la diputada nacional Karina Maureira. En ese marco, el mandatario expresó el interés del espacio neuquino de que el proyecto sea debatido en el ámbito nacional, garantizando la pluralidad de ideas y el tratamiento democrático de la propuesta.

La Ficha Limpia ya cuenta con antecedentes en la provincia de Neuquén y es considerada desde La Neuquinidad como una herramienta clave para fortalecer la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública. La iniciativa busca establecer criterios claros de inhabilitación para quienes aspiren a cargos electivos o funciones públicas, en línea con estándares de integridad institucional.

Según se detalla en los fundamentos del proyecto, los impedimentos propuestos se enmarcan en la potestad del Estado de reglamentar el derecho de sufragio pasivo, con el propósito de garantizar que los candidatos y representantes cuenten con la idoneidad y los valores que la sociedad demanda. “El objetivo es contar con candidatos y candidatas que exhiban los valores que como sociedad neuquina merecemos”, señalaron desde el espacio político.

En términos concretos, la propuesta plantea incorporar estas inhabilidades en el marco de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), impidiendo el acceso y el ejercicio de la función pública a aquellas personas que se encuentren comprendidas en los supuestos establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298).

Con la presentación de este proyecto, La Neuquinidad inicia su agenda legislativa en el Congreso de la Nación y suma al debate público una iniciativa vinculada a la transparencia, la ética y la calidad institucional en el país.