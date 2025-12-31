Hasta qué hora estarán abiertos los comercios este 31 de diciembre en Cutral Co y Huincul

Desde la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Producción y Turismo de Cutral Co y Plaza Huincul se informó la modalidad de apertura y cierre para miércoles 31 de diciembre.
Se recordó que está acordado desde años anteriores con el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén que cobija a los empleados mercantiles.
Para hoy 31 de diciembre los comercios abrirán sus puertas hasta las 13.
Se recordó, por otra parte, que en el caso de aquellos locales que son atendidos por sus propietarios pueden optar por sumarse a la iniciativa o decidir permanecer abiertas sus puertas.