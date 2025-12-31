¡¡Cutral Co al Instante les desea un feliz 2026!!

Saludamos a nuestras lectoras y lectores que día a día nos acompañan y confían en nuestro trabajo.

Finaliza un nuevo año en el que compartimos, a diario, la información y las opiniones. Logramos atravesar las dificultades y los desafíos que este año nos presentó con la convicción del trabajo responsable y con el compromiso de llevarles lo que acontece principalmente en Cutral Co, Plaza Huincul y en la región.

El trabajo colectivo que día a día realizamos tiene como devolución el acompañamiento de esta gran comunidad que logramos formar desde hace 16 años hasta ahora.

Nuestro anhelo es que podamos pasar un feliz año compartido con nuestros seres queridos y que los deseos puedan concretarse el 2026. ¡¡¡Felicidades!!!