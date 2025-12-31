Alianza: La comisión directiva sacó también un comunicado

Luego del comunicado de los jugadores

Luego del comunicado publicado por el plantel de Primera División del club Alianza, la comisión directiva también realizó un comunicado explicando la situación.

El comunicado decía lo siguiente:

“Tal lo acordado oportunamente, el Premio por pase de ronda en Torneo Federal Amateur, y que hasta la fecha por distintos motivos no hemos podido cumplir con nuestro compromiso, es lo único que se adeuda y es intención de esta Comisión abonar en el mes de enero de 2026”.

“Apelamos a su buena fe y paciencia por todos los contratiempos ocasionados involuntariamente por lo que nuestro compromiso se hará efectivo invariablemente en el tiempo ya fijado. También dejamos en claro en cuanto al pago de los sueldos a los jugadores que se han abonado el 95% de los mismos. Haciendo un gran esfuerzo ya que es un plantel muy caro para esta competencia, alrededor de 25 millones, además de abonar alquileres y comida para cada uno de los refuerzos que llegaron para este Torneo”.

“Contrariamente a lo manifestado abiertamente por los jugadores, lo adeudado es solamente el Premio pactado y que se cancelará en tiempo y forma. A partir del próximo lunes estará a disposición esta documentación en la sede del Club para el socio que lo desee. Con la satisfacción de haber conseguido el tan ansiado logro deportivo como es el Torneo Lifune 2025 deseamos lo mejor para el próximo Año al Pueblo Celeste”.