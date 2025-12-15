Nietos del Verdugo, la banda de rock de Cutral Co, grabaron tres temas nuevos

Desde hoy ya está en todas las plataformas musicales el EP “Capucha Negra” de la banda Nietos del Verdugo.

El trabajo promocional se grabó este 2025 en Sound Record, estudio de Cristian Arévalo y contiene tres temas de la autoría del conjunto. Las canciones son Blues XXX, En El Camino y Faye Reagan.

La banda nacida en 2018 suma este trabajo al EP lanzado el año pasado denominado “El Hacha”, y encontró en esta forma de grabaciones la manera poder tener contenido formal en las diferentes plataformas como carta de presentación en la escena.

Las canciones nuevas fueron presentadas en el programa “Si Pasa, Pasa” de Digital Studio y en el evento de este fin de semana “Banderas en Tu Corazón”.