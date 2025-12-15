El Gobierno convocó al gremio ATEN para una nueva reunión

La convocatoria es para las 13 de este lunes y está firmada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

El sindicato docente ATEN fue convocado para este lunes a una nueva reunión con el gobierno provincial.

El llamado es para las 13, en la Sala Lafitte de Casa de Gobierno y fue firmado por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

La convocatoria está dirigida a la flamante secretaria general, Fany Mansilla, quien asumió la conducción del sindicato que nuclea a los docentes neuquinos el viernes pasado luego de que finalizó el mandato el histórico dirigente Marcelo Guagliardo.

Aten es el único gremio que hasta el momento no firmó el acuerdo para la pauta salarial de 2026.