Vuelco de camión en Ruta 22 en Plaza Huincul

Transportaba frutas y verduras

Un incidente vial ocurrió sobre la Ruta Nacional 22, cerca de la rotonda de Plaza Huincul. Esta rotonda, conocida como la plaza de las banderas, conecta la Ruta 22 con la Ruta Provincial 17.

El vehículo involucrado es un camión que transportaba diferentes verduras, incluyendo cajones de tomates, sandías, y bolsas de papa y cebolla.

El semiacoplado del camión volcó. La estructura quedó apoyada sobre uno de sus laterales en la vera norte de la Ruta Nacional 22, con sus ruedas mirando hacia el sur.

Una de las lonas del lateral derecho cedió, lo que provocó que gran parte de la mercadería cayera. No obstante, otra parte de la carga quedó dentro del semiacoplado.

El chofer del camión se encuentra en el lugar y, aparentemente, no sufrió lesiones.

Se desplegó un operativo policial en la zona. Las autoridades instalaron una cinta de peligro para impedir que se sustraiga la carga del camión. Hay una cantidad de curiosos que observa el operativo para retirar toda la mercadería de este sector.