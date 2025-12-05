Torneo Oficial: Que partidos le quedan a los principales protagonistas

En la división A

Con solo tres fechas para que finalice el torneo oficial de Lifune son tres los equipos que están peleando para coronarse campeones.

Luego de que a San Patricio le dieran por ganado el partido frente a Patagonia hubo modificaciones en la tabla. El Santo quedó como lider con 38 puntos mientras que Independiente es escolta con 36 y Alianza se encuentra tercero con 36 puntos.

Los partidos que tiene por delante Alianza son

Alianza vs Petrolero Argentino (fecha 20)

Dep Rincón vs Alianza (fecha 21)

Alianza vs San Patricio (fecha 22)

El líder San Patricio tiene que enfrentarse a

San Patricio vs Dep Rincón (fecha 20)

San Patricio vs Unión Vecinal (fecha 21)

Alianza vs San Patricio (fecha 22)

En el caso de independiente, se tiene que enfrentar a

Unión Vecinal vs Independiente (fecha 20)

Maronese vs Independiente (fecha 21)

Independiente vs Pacífico (fecha 22)

Los partidos de las fechas 21 y 22 para Alianza e Independiente se verán modificados por su participación en el Regional Amateur. San Patricio modificará su partido frente a Rincón y se verá si continúa o no en el Torneo Regional Amateur.