Torneo Oficial: Que partidos le quedan a los principales protagonistas

En la división A

Con solo tres fechas para que finalice el torneo oficial de Lifune son tres los equipos que están peleando para coronarse campeones. 

Luego de que a San Patricio le dieran por ganado el partido frente a Patagonia hubo modificaciones en la tabla. El Santo quedó como lider con 38 puntos mientras que Independiente es escolta con 36 y Alianza se encuentra tercero con 36 puntos.

Los partidos que tiene por delante Alianza son 

  • Alianza vs Petrolero Argentino (fecha 20)
  • Dep Rincón vs Alianza (fecha 21) 
  • Alianza vs San Patricio (fecha 22)

El líder San Patricio tiene que enfrentarse a 

  • San Patricio vs Dep Rincón (fecha 20)
  • San Patricio vs Unión Vecinal (fecha 21)
  • Alianza vs San Patricio (fecha 22)

En el caso de independiente, se tiene que enfrentar a 

  • Unión Vecinal vs Independiente (fecha 20)
  • Maronese vs Independiente (fecha 21)
  • Independiente vs Pacífico (fecha 22)

Los partidos de las fechas 21 y 22 para Alianza e Independiente se verán modificados por su participación en el Regional Amateur. San Patricio modificará su partido frente a Rincón y se verá si continúa o no en el Torneo Regional Amateur.