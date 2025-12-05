Torneo Oficial: Que partidos le quedan a los principales protagonistas

Con solo tres fechas para que finalice el torneo oficial de Lifune son tres los equipos que están peleando para coronarse campeones.
Luego de que a San Patricio le dieran por ganado el partido frente a Patagonia hubo modificaciones en la tabla. El Santo quedó como lider con 38 puntos mientras que Independiente es escolta con 36 y Alianza se encuentra tercero con 36 puntos.
Los partidos que tiene por delante Alianza son
- Alianza vs Petrolero Argentino (fecha 20)
- Dep Rincón vs Alianza (fecha 21)
- Alianza vs San Patricio (fecha 22)
El líder San Patricio tiene que enfrentarse a
- San Patricio vs Dep Rincón (fecha 20)
- San Patricio vs Unión Vecinal (fecha 21)
- Alianza vs San Patricio (fecha 22)
En el caso de independiente, se tiene que enfrentar a
- Unión Vecinal vs Independiente (fecha 20)
- Maronese vs Independiente (fecha 21)
- Independiente vs Pacífico (fecha 22)
Los partidos de las fechas 21 y 22 para Alianza e Independiente se verán modificados por su participación en el Regional Amateur. San Patricio modificará su partido frente a Rincón y se verá si continúa o no en el Torneo Regional Amateur.