Realizan el reasfaltado de la calle Roca en el barrio Brentana

Desde obras públicas, el secretario Henry Torrico explicó que son casi 4 mil metros cuadrados de reasfaltado en Roca.

La arteria es una de las más antiguas de la ciudad, conduce directamente hacia el cementerio donde terminaba la urbanización pero ahora el barrio creció mucho, se asfaltaron calles nuevas y este sector había quedado relegado.

Desde obras públicas, el secretario Henry Torrico explicó que son casi 4 mil metros cuadrados de reasfaltado en Roca.

“Es parte de las tareas de reparación que haremos en diferentes sectores de la ciudad, lugares donde se necesita la recuperar el asfalto”, explicó el secretario.