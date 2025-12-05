Iglesia Asamblea de Dios agradeció al municipio por el aporte para el nuevo salón

En la jornada de ayer se realizaron los trabajos de cimentación en lo que será un nuevo templo en tierras de la congregación Iglesia Asamblea de Dios en Cutral Co.
Después de muchas gestiones, consiguieron este avance gracias al aporte que acordaron con el intendente Ramón Rioseco.
Fieles que se congregan en la iglesia realizaron las tareas en forma colaborativa. “Bendiciones al intendente Rioseco, le damos gracias porque este lugar será para la gloria de Dios”, dijo el pastor Aminadabe de Franca, proveniente de Brasil.