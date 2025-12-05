Hirieron de bala a un joven en Cutral Co

Fue esta tarde, en el barrio Aeroparque de Cutral Co.

Esta tarde, se produjo un disturbio en el barrio Aeroparque en el que una persona terminó con una lesión producida, en principio, por un disparo de arma de fuego.

El incidente se registró en la calle Santa Isabel, entre San Martín y Carlos H. Rodríguez del barrio Aeroparque. De las primeras informaciones se pudo establecer que hubo una disputa entre dos grupos de personas y como consecuencia, un joven terminó con una lesión provocada por un disparo de arma de fuego.

Se dio intervención a la Policía y a la fiscalía para tratar de esclarecer el hecho.