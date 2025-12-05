Goleada de Alianza frente a San Lorenzo por el Torneo Oficial

Por 6 a 0

El conjunto de Cutral Co se puso al día con los partidos por el torneo local. En la noche de ayer goleó a San Lorenzo por 6 a 0 en el Alvaro Pedro Ducas.

Desde el arranque Alianza mostró ser superior a su rival con varias llegadas. Alianza tuvo que mover el banco desde temprano por la lesión de Carlos Fuentes, en su lugar ingresó Joaquín Rikemberg y solo 6 minutos después abrió el marcador con un golazo.

Unos minutos después, Thiago Zarate puso el 2 a 0 en el marcador para Alianza que se fue al descanso por arriba en el marcador.

En el segundo tiempo San Lorenzo tuvo la pelota un poco más en los primero minutos pero Alianza continuó ampliando el marcador con un golazo de Julian Herrera desde afuera del área.

A los 70 minutos un centro de Braian Gonzalez encontró a Franco Goria que intentó una chilena y terminó siendo un pase para Joaquín Rikemberg que marcó de cabeza el 4 a 0 y su doblete.

Los dos goles restantes, los marcó Alejandro Diaz para Alianza. El primero fue de cabeza a los 78 minutos y el segundo en primera instancia cabecea, el arquero da un rebote y la empuja a la red para el 6 a 0 final.

El próximo encuentro para Alianza es por la fecha 20 frente a Petrolero Argentino como local.