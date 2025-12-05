Derrota de Petrolero en la final por el Ascenso del Pre Federal de Básquet

El sábado se juega el segundo encuentro

En el primer juego de la final del Torneo Prefederal de Ascenso, el Club Plottier superó a Petrolero Argentino con un marcador final de 74 a 56. El encuentro se disputó en el estadio de Plottier con una gran asistencia de público.

El partido se inició con un clima de tensión propio de una final, con ambos equipos llegando a esta instancia luego de caminos idénticos en semifinales y fases regulares. Petrolero tomó una ligera ventaja inicial, alcanzando un marcador de 4-0 y posteriormente una máxima de 8-4,. Sin embargo, la paridad marcó el primer cuarto, que terminó con Petrolero al frente por 22 a 19.

El segundo cuarto fue decisivo para el desarrollo del encuentro. El local estableció una diferencia que alcanzó los 12 puntos al cierre del primer tiempo, yendo al descanso con el marcador 42 a 30. Plottier consiguió esta ventaja principalmente gracias a una ráfaga de lanzamientos efectivos desde la línea de tres puntos.

Tras el reinicio, la paridad regresó al juego en el tercer período, con Petrolero logrando acortar la distancia. El equipo visitante logró un parcial de 7-0 en un momento del tercer cuarto. No obstante, Plottier mantuvo la delantera y finalizó el cuarto con 61 a 51.

En el cuarto final, Plottier consolidó su ventaja, que llegó a ser de 19 puntos. El equipo local sentenció el juego con un robo que terminó en una volcada de Leandro Tapia a falta de dos minutos. El resultado final, 74 a 56, otorga al Club Plottier una ventaja de 1-0 en la serie.