Con el acento en la inversión y 95 empleados, el Carrefour Maxi de Plaza Huincul tuvo la apertura oficial

Esta tarde, se hizo el corte de cintas y un recorrido de los responsables de la empresa y autoridades.

Esta tarde, se hizo la inauguración oficial de Carrefour Maxi, en Plaza Huincul. El director general de Carrefour Argentina, David Collas; junto a Christian Aquieri director de Formato Carrefour Maxi y el intendente Claudio Larraza encabezaron la ceremonia oficial.

“Estamos muy contentos con lo realizadom tanto en la construcción como en la tienda”, subrayó Collas. Describió que en el país tienen proyectado 39 aperturas de tiendas exprés, -la de Huincul es la 37- y antes de fin de año llegarán a las 42.

“El formato Maxi, sigue creciendo, inauguramos una tienda en San Luis y cerramos el año con una nueva en Santa Rosa, La Pampa, el próximo 12 de diciembre. Con esta apertura sumamos tres sucursales en la provincia, dos híper en la capital y ahora este nuevo Carrefour Maxi en Plaza Huincul”, el director general en su discurso.

Carrefour interior recorrido

Destacó que hubo una inversióni de 19 mil millones de pesos destinado a la construcción y puesta a punto del local de más de cuatro mil metros cuadrados, con más de nueve mil productos. “Esto nos posiciona como uno de los principales referentes de la zona”, agregó. La empresa tiene 19 mil colaboradores y colaboradoras en todo el país. En Neuquén, son 300 las personas que están en la firma.

Les habló a los 95 empleados y empleadas. “Empiezan una historia profesional en una gran empresa, una compañía que abre puertas y acompaña el desarrollo de las personas, cuando una empresa como la nuestra invierte y se expande, genera nuevas oportunidades”, aclaró.

Refirió que en el proyecto estuvo incluida la plaza y la hermita como dos emblemas importantes, por lo que también trabajaron en ese sentido.

Luego, el director del formato, agradeció a las autoridades y a todas la personas que lograron en el tiempo preisto terminar la obra. “En Carrefour creemos en el desarrollo del negocio las economías locales y las personas. Estamos convencidos que cando trabajamos en conjunto empresa, comunidad y Estado, se generan nuevas oportunidades que beneficias a todos”, subrayó.

Este formato, Carrefour Maxi, es la sucursal 37 y la primera en la provincia de Neuquén. “Hicimos un trabajo en conjunto con el municipio y permite crear empleo genuino y darle la oportunidad a jóvenes que empiezan a dar los primeros pasos en el mundo laboral”, sostuvo.

La propuesta comercial es una tienda de la compañía que tiene el formato, pueden comprar todos, la famila, el comerciante, están diferenciados los precios por cantidad y por unidad.

“Hay productos de almacén, pero una muy buena propuesta de productos frescos, acompañados y en esta tienda un surtido diferencial de lo que es bazar, hogar, textil, electro. Es una propuesta un poco más ampliada para la ciudad”, apuntó.

En el edificio hay cinco locales comerciales en la galería y dos ya se encuentran reservados, por lo que los tres están disponibles. “Están libres para los que quieran sumarse, hay marcas locales, los invitamos a quienes se quieran sumar”, subrayó.

Explicó que en cuanto a sustentabilidad cuentan con todo el frío alimentario con C02, que provocamenor impacto; paneles solares que hará un ahorro energético del 30 %. Existe una sala de bombas contraincendios automática. Por último, le agradeció a Alfredo Cabrerá que estará al frente de la sucursal será quién junto con el personal recibna a los clientes todos los días.

“Es para acompañar a comerciantes y familias de Plaza Huincul. Tienen esa cercanía y conveniencia y no tenemos dudas que les daremos la mejor propuesta de precio”, señaló.

Finalmente, el intendente Claudio Larraza destacó la construcción de la obra con mano de obra local y la generación de los 95 puestos de empleo.

“Hubo trabajo en conjunto, quiero resaltar el enorme trabajo del recurso humano, que hizo mi colaboradora. Estuvo trabajando con todos y paramuchos de ellos es su primer trabajo”, dijo. “Me siento muy orgulloso, especial de estas chicas y chicos. La generació de puestos laborales, viene claramente de la mano de la inversión. Esta es muy importante y sin inversión y decisiones políticas, no hay inserción”, manifestó.

“Quiero remarcar algo que dijo David. En estos tiempos que corren es tan impotante trabajar el público y el privado, en estos tiempos que corren donde en estos lugares es imposible generar puestos laborales y es lo contrario, caen los puestos laborales”,concluyó.

Hubo una recorrida por todas las instalaciones, luego por el parque de Integración y se bendijo la hermita que tiene la imagen de María Auxiliadora.