Cutral Co: entregaron premios y anunciaron nuevas canchas en los barrios

Lo hizo el intendente Ramón Rioseco en la ceremonia que se desarrolló en el gimnasio municipal de Cutral Co

En la jornada de ayer se realizaron la entrega de trofeos para los equipos participantes en el Torneo Clausura organizado por el subsecretaría de Deportes y Juventud de la municipalidad de Cutral Co.

El encuentro, encabezado por el intendente de Cutral Co Ramón Rioseco y autoridades del Ejecutivo Municipal, reunió a los equipos Alianza, Rivadavia, Dorados Juniors, Petrolerito, Club Plaza, Petro, Escuela Petro, Extremo Juniors, Fortaleza Juniors, De Paul, Komarka Juniors, Gladiadores y La Amistad, quienes compartieron una jornada de celebración y cierre de temporada.

Se entregaron premios desde la categoría 2009/2010 hasta la 2019/2020, además de la categoría femenina, recientemente incorporada al torneo. También se otorgaron trofeos a los goleadores y a la valla menos vencida.

El intendente expresó “es un gusto ver tantas familias y niños haciendo deporte, y a los padres acompañando. Este año se incorporaron las mujeres y para nosotros es un orgullo. Por otro lado, el año pasado dijimos que íbamos a inaugurar tres canchas de césped sintético y las inauguramos. Próximamente vamos a inaugurar dos canchas más: en barrio Progreso y en Pueblo Nuevo, para que los chicos hagan deporte, estén ocupados y compartan en familia”.