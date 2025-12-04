Convocan a inscribirse en el curso de tornería en Plaza Huincul

Este viernes pueden concurrir al tráiler que se montará en el Pasaje Velo.

Esta propuesta que está avalada por el Consejo Provincial de Educación es totalmente gratuita. La iniciativa busca formar a las personas interesadas en este oficio.

La idea es que puedan concurrir el viernes 5, a las 19, en el Pasaje Velo, al lado de las vías del tren, en Plaza Huincul.

Las personas pueden conocer el tráiler y recibir asesoramiento sobre la capacitación y realizar la inscripción en el momento.

Los requisitos a tener en cuenta son ser egresados y egresadas de escuela técnica; presentar la fotocopia de DNI, del título secundario técnico. Para consultas se puede hacer al 299 5351518.