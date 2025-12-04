Convocan a inscribirse en el curso de tornería en Plaza Huincul

Esta propuesta que está avalada por el Consejo Provincial de Educación es totalmente gratuita. La iniciativa busca formar a las personas interesadas en este oficio.
La idea es que puedan concurrir el viernes 5, a las 19, en el Pasaje Velo, al lado de las vías del tren, en Plaza Huincul.
Las personas pueden conocer el tráiler y recibir asesoramiento sobre la capacitación y realizar la inscripción en el momento.
Los requisitos a tener en cuenta son ser egresados y egresadas de escuela técnica; presentar la fotocopia de DNI, del título secundario técnico. Para consultas se puede hacer al 299 5351518.