Se levantó la protesta sobre la ruta 22: se normalizó el tránsito

La circulación es lenta, de todos modos.

Este mediodía, el grupo de personas que mantenía el bloqueo en la Ruta 22, a la altura del parque termal La Curva, resolvió levantar la protesta. Desde entonces, la circulación empezó a normalizarse.

En principio, la llegada de efectivos de Gendarmería y la posibilidad de una vía de diálgo hizo que los manifestantes se retiraran y dejaran el tránsito liberado.

De todos modos, como fueron varias horas de corte, existe una importante cantidad de vehículos que circulan en ambos sentidos.

Esta mañana

Desde temprano, un grupo de personas corta el tránsito por la ruta 22 a la altura del Parque Termal La Curva, por lo que el tránsito, sobre todo pesado, se vio interrumpido.

En principio se trataría de un grupo de personas que mantiene vínculo contractual con el municipio de Plaza Huincul y en las negociaciones, deciden protestar con un corte de ruta.

La policía todavía no informó sobre caminos alternativos, ya que el corte impediría el acceso al “camino de invierno” como se conoce a una picada de los primeros años de la industria petrolera.

En caso de necesitar viajar a Neuquén, la opción es ir por Añelo o por la ruta 51, que se toma el desvío a la altura del dique Planicie Banderita, son 20 kilómetros de ripio pero después es autovía asfaltada y conecta con la Neuquén por la ruta 67, que también está asfaltada.