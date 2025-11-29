Qué dice el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Llega el fin de semana y el pronóstico indica una jornada marcada por tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, con posibilidad de caída de granizo hacia la noche.
En cuanto la temperatura máxima será de 26° Centígrados y la mínima de 11, según anuncia la Autorid ad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC-
El viento se presentará del este a 12 kilómetros con ráfagas de 21, del sector este mientras que para la noche se rotará al sudeste a 21 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.
Para el domingo, se indica posibles tormentas durante el día y para la noche inestabilidad.