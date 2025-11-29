Femicidio de Mabel López Fernández: habrá volanteada en Cutral Co

La actividad está convocada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Cutral Co y Plaza Huincul.

Este sábado, desde las 10:30 habrá una volanteada en pleno centro de Cutral Co para reclamar justicia por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández.

Desde la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Cutral Co y Plaza Huincul se invita a la comunidad que quiera acompañar el reclamo de justicia por Mabel.

El femicidio de Mabel fue ocurrió en la Ruta Provincial 13, cerca del puente de Kilka, cuando iban en dirección a Zapala. Desde la organización se recordó que el “femicida era su pareja, de 39 años, Alcides Ramón Reyes. Para matarla, provocó un vuelco intencional con su camioneta. Durante la noche anterior, Reyes, había agredido físicamente a Mabel golpeándole la cara y el cuerpo”.

La organización recordó que “el retrato del horror, que, lejos de tratarse de una situación excepcional, muestra cuán extendida es la ideología de odio contra las mujeres que motiva estos crímenes”.

Y se recordó que el femicidio como “acto de justicia” no es una particularidad de Reyes, “es la idea subyacente en quienes perpetran dichos crímenes”. “Una idea moldeada en los distintos espacios de socialización e impartida desde el poder, a través de discursos que menosprecian a las mujeres, o directamente asocian lo femenino con las cualidades más negativas de la condición humana”, subrayó.

En Neuquén este 2025 registra cinco femicidios y un transfemicidio, cifras alarmantes dentro del total de 231 femicidios a nivel nacional.

Además, en la provincia Luciana Muñoz sigue desaparecida desde julio del año pasado, así como Yessica desde enero y se reclama justicia por el femicidio de Silvia Cabañares.

El acusado por el femicidio de Mabel, Alcides Ramón Reyes fue acusado y permanece en prisión preventiva.