El Colegio Tecnológico de Cutral Co sumó pantallas interactivas para sus aulas

El Colegio Tecnológico Preuniversitario de la UTN -FRN recibió las pantallas aportadas por Tecpetrol.

El próximo ciclo lectivo contará con la incorporación de pizarras interactivas e inteligentes en las aulas híbridas del Colegio Tecnológico Preuniversitario de Cutral Co, ubicado en el barrio Zani.

Esta nueva herramienta permitirá mejorar y dinamizar las experiencias de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes.

En la institución, el intendente Ramón Rioseco y el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, fueron recibidos por la vicedirectora del Colegio, Fabiana Calderón, y la coordinadora, Alana Polowczyk. El motivo de la visita fue observar la nueva tecnología instalada, donada por la empresa Tecpetrol.

Calderón explicó que se trata de cuatro pizarras interactivas e inteligentes, capaces de integrar en un solo dispositivo diversas herramientas que antes se utilizaban por separado, con aplicaciones para todas las áreas del conocimiento.

Además, adelantó que los docentes recibirán una capacitación específica para utilizarlas y sacarles el máximo provecho, fortaleciendo así las prácticas pedagógicas de la institución.

El Colegio Tecnológico Preuniversitario de la UTN – FRN funciona en su edificio propio del barrio Zani de Cutral Co. Desde el año pasado se hizo la mudanza a las flamantes instalaciones.