Agradecimiento

Es por el acompañamiento y la atención recibida

“Quisiéramos agradecer en primer instancia a la Sra Anahí Bobadilla y al Sr Intendente de la municipalidad de Plaza Huincul, Claudio Larraza, por la colaboración brindada en este doloroso momento, donde los trámites se tornan un obstáculo”.

“Luego a todos sus amigos, hermanos de corazón, compañeros de la vida y conocidos que de una u otra manera estuvieron presentes acompañando, recordando y dedicando palabras hermosas a quien en vida fuera TATI MORENO. También agradecer al equipo de terapia intensiva del Sanatorio que hicieron todo lo que estuvo a su alcance y más hasta último momento”.

Sabrina y Mariela Moreno