Plaza Huincul: Alta convocatoria de público en la apertura del Carrefour Maxi

La gente acudió durante toda la jornada.

La apertura de las puertas que tuvo el Maxi Carrefour este jueves convocó a una gran cantidad de clientes que, entusiasmados por conocer la propuesta, acudió desde el primer momento.

En muchos casos compraron y en otros, optaron por ver los precios y recorrer las instalaciones para interiorizarse sobre la oferta de mercaderías y productos que tiene la firma.

“Un agradecimiento enorme a toda la comunidad. Estamos muy contentos. Se hizo rápido y no nos creían la fecha, pero llegamos bien”, explicó uno de los responsables de la sucursal.

“Siempre garantizaremos una accesiblidad y una nueva oportunidad en la plaza. Venimos también a ser socios de los comerciantes. Es un nuevo formato de Carrefour que puede comprar la familia, la familia numerosa, el comerciante”, subrayó.

Luego refirió que ofrecen distintas secciones y que tendrán la posibilidad que el comerciante pueda tener un espacio para productos.

Una vez que abrieron las puertas, el público que ya aguardaba afuera, fue recibido por un cordón que realizaron las y los empleados quienes les dieron la bienvenida con un gran aplauso.