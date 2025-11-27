El Gobierno reanudó las negociaciones con los gremios por la paritaria 2026

La primera reunión es con ATE.

Hoy, el gobierno de Neuquén a través del ministro Jorge Tobares reanudó la ronda de negociaciones con los diferentes gremios de la provincia. El objetivo es definir la pauta salarial para el 2026. Hubo un primer encuentro hace más de un mes.

El primer sindicato que abrirá la jornada es ATE. Su secretario general Carlos Quintriqueo encabezará el encuentro junto al ministro Tobares, en la Sala Laffitte de casa de Gobierno, en Neuquén. La convocatoria era a las 9:30.

Luego continuaban los docentes nucleados en ATEN. El horario estipulado es a las 15. Y le seguirán los encuadrados en UPCN que se entrevistarán a las 16.

En la primera reunión solo hubo una presentación, pero no propuestas firmes, por lo que se espera que para hoy se avance en la negociación. En principio, al menos los docentes adelantaron que aguardan que se mantenga la pauta salarial por IPC, como ocurrió hasta ahora con actualización cada tres meses.