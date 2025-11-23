Plaza Huincul ofrece hoy su feria de emprendedores en el Parque Lineal

De 17:30 a 22:30, en el Parque Lineal Carlos Rivadulla

Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria de Emprendedores “Plaza Emprende”, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Plaza Huincul. La actividad se desarrollará hoy, de 17:30 a 22:30, en el Parque Lineal Carlos Rivadulla, donde se montará el paseo de stands de emprendedores.

La feria contará con la participación de emprendimientos de distintos rubros, entre ellos artesanías, alimentos, indumentaria, diseño, textiles y productos de elaboración local. Desde la organización remarcaron que el objetivo es ofrecer un espacio de comercialización accesible para quienes desarrollan proyectos productivos en la ciudad, así como brindar una alternativa recreativa para las familias durante el fin de semana.