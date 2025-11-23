El calor vuelve y marca un domingo despejado en la comarca petrolera

Por la tarde se espera un marcado ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 34 grados.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) difundió el pronóstico para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co, que anticipa una jornada cálida y con buena visibilidad, marcada por el cielo parcialmente despejado durante el día y mayormente despejado hacia la noche.

Según el organismo, la temperatura mínima se registrará en horas de la mañana y será de 13 grados, mientras que por la tarde se espera un marcado ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 34 grados.

En cuanto al viento, las condiciones se mantendrán relativamente estables. Durante el día soplará a 23 kilómetros por hora, con ráfagas que rondarán los 25 km/h. Por la noche, si bien la intensidad del viento se mantendrá en los 23 km/h, las ráfagas aumentarán y podrían alcanzar los 41 km/h, lo que supone mayor presencia de viento en superficie hacia el cierre de la jornada.

Además, se informó que la Luna transitará la fase Creciente Cóncava, ubicada en el signo zodiacal de Capricornio, un dato de interés para aficionados a la astronomía.