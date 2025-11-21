Ruta 22: confirman cuatro muertos en brutal choque en el comienzo del finde largo

Fue esta mañana, alrededor de las 7, en la vía nacional, entre Fernández Oro y Allen. Las víctimas son oriundas de Catriel.

La Ruta 22, entre Allen y Fernández Oro, fue escenario de un trágico incidente vial en el comienzo del fin de semana largo.

Cuatro personas resultaron muertas luego que el vehículo en el que viajaban fuera impactado por otra camioneta. Las víctimas son oriundas de Catriel.

La información da cuenta que el hecho ocurrió alrededor de las 7 de este viernes, a la altura del kilómetro 1.203, entre Allen y Fernández Oro. Las víctimas fatales se desplazaban en la EcoSport y son familiares entre sí.

En principio, la secuencia del impacto fue la siguiente: la EcoSport se detuvo por alguna razón y en esa instancia fue impactada por detrás y arrastrada varios metros por una camioneta Volkswagen modelo Amarok. La EcoSport como consecuencia del impacto se quemó por completo.

Con el correr de las horas se supo que las personas que terminaron sin vida son oriundas de Catriel. Una adulta mayor, su hija, una nieta y un nieto. El esposo debió ser asistido por el estado de shock en que quedó tras lo ocurrido.

La conmoción se produjo ni bien se empezaron a conocer más datos sobre lo ocurrido. (Con información de LMNeuquén