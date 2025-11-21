La fiesta de los premios Pehuén para deportistas tiene fecha: será el 18 de diciembre

Es el tradicional reconocimiento que se realiza a las y los deportistas de Neuquén.

Los Premios Pehuén 2025, la fiesta del deporte que destaca anualmente a los mejores deportistas de la temporada, ya tiene día y sede de realización: la ceremonia será el jueves 18 de diciembre.

Por segundo año consecutivo, el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, ubicado en la Isla 132 de Neuquén, recibirá a los ternados en las distintas disciplinas, como así también a los merecedores de los reconocimientos especiales.

La fiesta organizada por el gobierno de laprovincia del Neuquén, a través del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, con la colaboración del Instituto IFES y el Círculo de Periodistas Deportivos, distingue a los deportistas más destacados del año.

Durante el agasajo, se premiará con la entrega de la estatuilla de plata al ganador de la terna de cada disciplina. La celebración se cerrará con la entrega del Pehuén de Oro, que reconoce al atleta más sobresaliente de la temporada, a juicio de los trabajadores de la prensa deportiva.

El complejo Domuyo, denominado así en honor al cerro ubicado en la Región del Alto Neuquén, fue inaugurado el año pasado para recibir eventos de jerarquía en la ciudad de Neuquén. En ese contexto, la emblemática fiesta anual del deporte logró tener su lugar en este moderno espacio que nuevamente abrirá las puertas para otra noche única con los mejores deportistas del año.

En las próximas semanas se empezarán a confeccionar las ternas de las diferentes disciplinas. También se definirá el deportista Revelación y habrá menciones especiales para figuras de renombre internacional.

Historia

La entrega de los premios Pehuén tuvo su origen en 1991 y desde entonces, con algunas interrupciones, se desarrolla anualmente para premiar a los y las mejores deportistas de cada temporada.

El encuentro tuvo como ideólogos a los ya fallecidos Osvaldo Arabarco, en ese entonces secretario del Círculo de Periodistas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y su presidente en ese momento, Ángel Amor Cinquegrani, más conocido como “Tito Herrera”.

A comienzos de la década de 1990 se puso en marcha la conformación del Círculo de Periodistas Deportivos de Neuquén, cuya presidencia recayó en el también fallecido Carlos Quinteros y se dio conformidad a la realización del evento.

En marzo de 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la entonces subsecretaría de Deportes y Juventud, la Confederación de Deportes e IFES Grupo Educativo, para realizar cada año la entrega de los premios.