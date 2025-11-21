Este es el pronóstico para el comienzo del finde largo en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una jornada con cielo que cambiará e cubierto a parcialmente nublado. El viernes está previsto como día no laborable.
La temperatura máxima será de 27° Centígrados y la mínima de 10°. El viento se presentará del sector sudeste a 18 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad, a lo largo del día. Para la noche, se incrementará a 19 kilómetros con ráfagas de 28 kilómetros y del mismo sector.
Para el sábado aumentará la temperatura a los 29° Centígrados y la mínima de 12° Centígrados.