En el día de la Enfermería Copelco compartió su saludo

Cada 21 de noviembre se recuerda la tarea que cumplen estos trabajadores de la salud.

Hoy, 21 de noviembre es el día de la Enfemería en Argentina. La fecha fue designada oficialmente por el Ministerio de Salud de la Nación para conmemorar la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería, un organismo clave creado en 1935 que marcó un antes y un después en la organización y el reconocimiento de esta profesión en el país.

Desde la cooperativa Copelco, se envió un saludo para las enfermeras y enfermeros que se desempeñan en la cooperativa, y lo hizo extensivo al resto de las instituciones de salud.

“Hoy celebramos a quienes, con dedicación y humanidad, acompañan cada proceso de cuidado. En Cooperativa Copelco queremos reconocer el trabajo incansable del equipo de Enfermería, que cada día brinda contención, escucha y compromiso en cada paso del camino”, se indicó.

“Gracias por estar presentes donde más se los necesita y por hacer de la atención un espacio más humano”, concluyó.