El Gobierno provincial adjudicó la duplicación de la ruta petrolera

Son 19 kilómetros de la ruta provincial 67, que permitirán desviar los vehículos pesados que se circulan entre las regiones Confluencia y Vaca Muerta.

Una nueva obra vial fue adjudicada. Se trata de la duplicación de calzada de la ruta provincial 67, un proyecto fundamental para la conectividad entre las regiones Confluencia y Vaca Muerta, que se suma a los 19 frentes de trabajo distribuidos a nivel territorial que tiene el gobierno de la Provincia, a través del plan de pavimentación más importante en la historia del Neuquén.

Según informó la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), la duplicación de la denominada ruta petrolera fue adjudicada a la unión transitoria de empresas conformada por Pose S.A. y Coarco S.A. Requerirá una inversión de 24.772.618.517,06 pesos.

El tramo en donde se comenzará a trabajar próximamente consta de 19 kilómetros y se desarrolla a la par de la traza actual. Terminarlo demandará 24 meses de trabajo. Por su ubicación, esta ruta no se ve afectada por la veda climática, de manera tal que el asfalto debería estar terminado a fines de 2027.

La ruta provincial 67 se planificó para descomprimir el tráfico -sobre todo pesado- en la ruta provincial 7. Pero el aumento que ha experimentado la industria hidrocarburífera, sumado a la metropolización en torno a la ciudad de Neuquén, determinaron la necesidad de ampliarla y así surgió la iniciativa provincial para hacerlo.

Duplicar la calzada en la ruta petrolera contribuirá a mejorar tanto la circulación como la seguridad en una de las zonas de mayor siniestralidad en la provincia, favoreciendo a la población en general. Además, la actividad industrial verá reducidos los costos asociados a la espera que, en horas pico, implican grandes pérdidas.

Neuquén tiene una ventana de tiempo para aprovechar los recursos del subsuelo y para hacerlo de modo más eficiente el gobierno provincial y el sector privado han acordado la necesidad de invertir en obras de infraestructura que mejoren la conectividad.

Esta ruta es una de ellas, pero forma parte de una planificación más amplia, que tiene otras obras ya en ejecución como el by pass de Añelo que permitirá desviar el tránsito pesado de la travesía urbana de la ciudad; la pavimentación de la ruta provincial 7 por Cortaderas hasta el empalme con la ruta nacional 40 y la repavimentación de la ruta provincial 6 entre Rincón de los Sauces y Crucero Catriel que acaba de comenzar.

Además, se prevé el pronto inicio de la circunvalación petrolera: son 51 kilómetros de ruta 8, el camino de la Tortuga y ruta 17 hasta el by pass que construye el gobierno provincial en torno a Añelo.