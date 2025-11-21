Cutral Co propone restringir la licencia comercial a quienes tienen causa por microtráfico

El proyecto está en comisión de Gobierno, Planificación y Desarrollo

Un proyecto que envió el intendente Ramón Rioseco al Concejo Deliberante menciona la restricción de habilitar la licencias comerciales a quienes tienen condena penal por microtráfico de estupefacientes.

La iniciativa que tomó estado parlamentario está en la comisión de Gobierno, Planificación y Desarrollo. Se indica que se limitará el acceso a una licencia comercial que pueda servir como fachada para el desempeño de la actividad ilícita como la venta de estupefacientes en pequeña escala.

El proyecto refiere que para las licencias nuevas o su renovación a las personas físicas que tengan una condena penal firme por este tipo de delitos enmarcados en la ley 23.737. Y en el caso que la licencia haya sido tramitada, podrá ser retenida mientras avanza el proceso judicial y tenga una definición.

El contralor lo ejercerá la subsecretaría de Comercio y Bromatología para el otorgamiento o rechazo de las licencias.

Con esta norma, se pretende avanzar sobre las medidas para evitar la proliferación del narcomenudeo. La iniciativa tiene que salir con un despacho favorable, se le puede hacer modificaciones y cuando llegue a recinto ponerse a consideración de la totalidad del cuerpo.