Cutral Co: Hace seis años demolían el bloque C9 en el barrio Belgrano

La implosión estuvo a cargo de la empresa Mauad de Centenario.

Un 21 de noviembre de 2019 se llevó adelante la implosión del bloque C9 en el barrio Belgrano -ex450 Viviendas- de Cutral Co.

La decisión se adoptó porque estaba completamente vandalizado y las y los vecinos reclamaban por la seguidilla de hechos de inseguridad en ese espacio.

La empresa Mauad fue la encargada de realizar la implosión y para ello, se debió realizar bajo un estricto procedimiento de seguridad. Se evacuaron los monoblocks de las inmediaciones y hubo un cordón de seguridad coordinado para evitar algún tipo de incidente.

Una vez que se derribó, como consecuencia de la implosión, se dispuso la tarea de limpieza y remoción de los escombros que quedaron en el espacio.