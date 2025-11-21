Añelo: secuestraron armas, un celular y plantas de cannabis

La investigación se inició por una causa de lesiones graves.

Después de una serie de allanamientos en la investigación que se inició por lesiones graves en Añelo, la Policía logró incautar una serie de elementos. Hubo una persona que fue identificada en la causa.

Las diligencias las realizó el personal de la comisaría 10° de Añelo y se iniciaron durante la mañana de este viernes.

Las órdenes fueron emitidas por la jueza de Garantías, Laura Barbé y la investigación la lleva adelante la fiscalía única de Cutral Co.

Se inficó que los allanamientos se hicieron en el sector Parcelo, donde hubo también un meno de 17 años que fue identificado. Se secuestró: un teléfono celular Apple iPhone 16 Pro Max; un arma de fuego casera de tres caños, calibre .22; y plantas compatibles con cannabis sativa halladas en un recipiente plástico.

Ante el hallazgo de estupefacientes, intervino personal de la División Antinarcóticos Añelo, que fue el encargado de concrtar el secuestro de las plantas de cannabis sativa.

En otra de las viviendas de calle N° 3 los policías identificaron a una mujer de 45 años. Como así procedieron al hallazgo de seis plantas de cannabis sativa y un frasco de vidrio con semillas, elementos que quedaron bajo la intervención del área Antinarcóticos, que efectuó las diligencias correspondientes.

Todos los elementos incautados fueron trasladados a la sede policial.