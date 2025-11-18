Parque Oeste: Capacitaciones y deportes en la sede del barrio

Asi es el cierre de año para el barrio de Cutral Co

La sede del barrio Parque Oeste ha mantenido una agenda constante. La comisión busca que los espacios “estén repletos de actividades” para el disfrute de la comunidad, dijo la presidenta del barrio.

El pasado jueves se dictó un taller de RCP a cargo de personal del hospital. Durante esta capacitación, también se reunieron alimentos no perecederos que serán destinados al barrio Peñi Trapun, para ser entregados a su presidente, Carlitos Pereira.

En el ámbito deportivo, la cancha de césped sintético recibió un encuentro amistoso entre categorías inferiores. Participaron los niños de Argentinos Juniors, que entrenan en el predio, y las categorías inferiores de Alianza, invitados para la ocasión. Estos encuentros, organizados por Juan Baselati, han incluido anteriormente a equipos como Dorados Junior y el CEF N°2.

Además, la escuela de ciclismo mantiene sus entrenamientos. Los más pequeños inician en el minigimnasio antes de trasladarse a la pista del Parque de la Ciudad y realizar recorridos en el campo. La presidenta del barrio, Marite Almendra expresó: satisfacción por el interés y el acompañamiento de las familias a las actividades dirigidas a niños y adolescentes.