Este es el pronóstico para el martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó que el cielo estará cubierto a lo largo del día y hacia la noche estará mayormente cubierto.
La temperatura máxima será de 25° Centígrados y la mínima será de 9° Centígrados.
En cuanto al viento, se presentará del sudoeste a 49 kilómetros con ráfagas de 61 kilómetros, a lo largo del día. Hacia la noche, la velocidad será de 50 kilómetros con ráfagas de 60 kilóetros.
Para el miércoles la mínima será de 18° y la máxima de 28° Centígrados. Con ráfagas de 48 kilómetros.