Graffiti, freestyle y deporte en el barrio Parque Oeste

Será desde las 15.

El barrio Parque Oeste de Cutral Co llevará a cabo este sábado el “Festival Cultural Co”, una jornada que combina disciplinas artísticas y competencias deportivas.

La actividad, organizada por los jóvenes de PBK, está programada para iniciar a partir de las 3 de la tarde, hora en que comenzarán las inscripciones.

La presidenta del barrio, Marité Almendra, informó que el evento busca mezclar lo cultural con lo deportivo. Las actividades confirmadas incluyen:

Graffiti: Actividades centradas en este arte.

Actividades centradas en este arte. Deporte: Competencias de tiros de baloncesto (básquetbol) y penales (fútbol).

Competencias de tiros de baloncesto (básquetbol) y penales (fútbol). Freestyle: El cierre del festival contará con una competencia de rimas entre los participantes.

La iniciativa trabaja en la combinación de arte, música y deporte con el fin de poder contener e incluir a los adolescentes. Los organizadores buscan evitar que los jóvenes “anden en cosas raras”, brindando un espacio de contención a través de la música, el arte y el deporte.