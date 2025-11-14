En enero se podrá obtener la licencia de transporte categoría C, D y E en Huincul

La Municipalidad de Plaza Huincul será sede de una nueva jornada de trámites realizados desde CATAMP.
Se podrá iniciar o renovar la Licencia Nacional de Conducir gestionada a través de la Cámara Argentina de Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos, destinada a conductores de transporte de cargas y pasajeros (categorías C, D y E).
Este trámite permite obtener tanto la licencia correspondiente como el certificado de habilitación necesario para el ejercicio de la actividad.
Ambos trámites se realizan en la Subsecretaría de Capacitación ubicada en Av. del Libertador 517 de barrio Central.
Carga de Pasajeros:
Curso inicial:
-Del 05 al 07 de enero de 2026
Curso renovación:
-05 de enero de 2026
Mercancías Peligrosas
Curso inicial:
-Del 06 al 07 de enero de 2026
Curso de renovación:
-08 de enero de 2026
Solicita tu turno via Whatsapps al 1163512147.