Camilleros del hospital zonal tienen un espacio propio

Desde el hospital que se dispuso, dentro del edificio, un office o espacio dedicado al personal del área

Se informó desde el hospital que se dispuso, dentro del edificio, un office o espacio dedicado al personal que se encarga del traslado de los pacientes.

“Queremos compartir una muy buena noticia, nuestros camilleros y el equipo de derivación cuentan con nuevos espacios dentro del hospital, pensados para que puedan desempeñarse de la mejor manera y estar más cómodos durante sus horas de trabajo”, se informó en redes sociales.

El lugar tiene un lugar para sentarse, comer, con electrodomésticos básicos como una pava eléctrica y una heladera.

“Ellos son una parte fundamental del funcionamiento diario del hospital, acompañando a pacientes en cada traslado y brindando su ayuda en todo momento”, se manifestó desde el hospital.