Amenazaron al intendente de Plaza Huincul mientras hacía un recorrido

Fue cuando recorría la plaza de Integración junto al secretario de Hacienda, Alejandro Cancio.

El intendente de Plaza Huincul fue blanco de amenazas en la tarde del jueves cuando recorría el avance de la obra que se lleva adelante en la nueva plaza de la Integración, junto al secretario de Hacienda, Alejando Cancio.

Desde la comuna se informó la situación y se emitió el repudio enérgico. Se calificaron los hechos como de “extrema gravedad”. Se indicó que los funcionarios fueron “objeto de amenazas y agresiones mientras realizaban una recorrida oficial por la obra del nuevo Parque Integración”.

Larraza realiza, en los últimos meses, un ordenamiento de las inversiones que se realizan en obra pública, con foco en el control de los avances y la reducción de pagos en caso de incumplimiento. Se detectó, desde el inicio de la gestión, que había personas contratadas por el municipio con régimen de monotributo que no cumplían sus funciones y tampoco realizaban las obras contratadas. Los valores de las obras también están en cuestionamiento.

Todas estas medidas, hicieron que un grupo de violentos que están bajo este régimen, inicien escraches y agresiones. “Este tipo de manifestaciones de odio y violencia, en cualquiera de sus formas, son absolutamente inadmisibles y atentan contra la convivencia democrática, el respeto institucional y el trabajo cotidiano que se lleva adelante en beneficio de toda la comunidad”, se indicó en un comunicado oficial.

El Ejecutivo municipal se puso a disposición de la justicia para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, el gabinete municipal reafirma su acompañamiento al jefe comunal y destaca la importancia de que la comunidad de Plaza Huincul pueda seguir desarrollándose en un marco de respeto, diálogo y seguridad.

“Desde el Ejecutivo se continuará trabajando de manera firme y coordinada con las autoridades judiciales y provinciales para garantizar el esclarecimiento de los hechos, la protección institucional y personal de los funcionarios afectados, agotando todas las instancias necesarias en el marco de la Justicia; como así también para velar por el orden y la tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de la comunidad”, concluyó el comunicado.