Un tribunal colegiado juzgará a un hombre acusado de matar a su vecino en Cutral Co

El imputado le disparó tres veces a la víctima, y una de las balas impactó en su cabeza, provocándole la muerte días después

Un hombre será juzgado por un tribunal colegiado acusado de haber matado a su vecino tras una discusión ocurrida el pasado 4 de mayo de 2025 en el barrio Altos del Sur de Cutral Co. De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado le disparó tres veces a la víctima, y una de las balas impactó en su cabeza, provocándole la muerte días después, mientras permanecía internado en una clínica de la ciudad de Neuquén.

Durante la audiencia de control de la acusación, realizada este lunes, el juez de garantías Maximiliano Bagnat resolvió elevar la causa a juicio, luego de analizar los planteos de las partes sobre la calificación legal del hecho y las pruebas que se presentarán durante el debate.

El hecho ocurrió minutos después de la medianoche del 4 de mayo, cuando, según la investigación, J.A.D. mantuvo una discusión con su vecino A.D.M.B., quien escuchaba música con la puerta de su casa abierta. En ese contexto, el agresor habría efectuado tres disparos con un arma de fuego, hiriéndolo gravemente.

La víctima recibió atención médica casi un día después, cuando su padre llegó a la vivienda y lo trasladó a Neuquén capital. Pese a los esfuerzos médicos, falleció días más tarde a causa de la lesión en la cabeza.

El magistrado rechazó el pedido de la defensa para que el acusado sea juzgado por un jurado popular. “Se deben cumplir ciertos requisitos y el fiscal tiene que solicitar más de 15 años de pena. El tribunal competente lo determina el juez de garantías en base a la propuesta de la acusación”, explicó Bagnat.

El imputado J.A.D. será juzgado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que prevé una pena de prisión perpetua.