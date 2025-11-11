Sintonía Naranja brindó una nueva charla de prevención del suicidio en Cutral Co

La actividad se realizó en la Escuela de Karate Do y Kobudo Go Shin Kai, donde participaron familias y adolescentes.

El equipo de Sintonía Naranja, de La Novena, desarrolló una nueva jornada de sensibilización bajo el lema “Escuchar y hablar para prevenir el suicidio”. En esta oportunidad, la actividad se realizó en la Escuela de Karate Do y Kobudo Go Shin Kai, donde participaron familias y adolescentes.

Durante el encuentro, las integrantes del programa abordaron la importancia de generar espacios de escucha empática y de promover el diálogo como herramienta de prevención. La charla estuvo orientada a brindar información sobre cómo actuar ante una situación de riesgo suicida y a fortalecer las redes comunitarias de contención.

“Sintonía Naranja” es una propuesta que busca fomentar la concientización y la prevención del suicidio a través de encuentros con diferentes instituciones educativas, deportivas y sociales. Desde el equipo remarcaron que la prevención requiere del compromiso colectivo y del acompañamiento permanente a quienes atraviesan momentos difíciles.