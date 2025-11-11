Plaza Huincul invita a las actividades de concientización y prevención de la violencia de género

Llevará adelante una serie de propuestas culturales, deportivas e institucionales entre el 22 y el 30 de noviembre.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Plaza Huincul llevará adelante una serie de propuestas culturales, deportivas e institucionales entre el 22 y el 30 de noviembre.

El sábado 22, se realizará el Torneo de Fútbol Femenino Interreligioso, desde las 10 horas en el Club Silam, con la participación de equipos de distintas comunidades.

El martes 25, se desarrollará el Foro “Romper el silencio”, un espacio de reflexión y diálogo junto a diversas instituciones: la Defensoría Pública Civil, el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la II Circunscripción, el equipo interdisciplinario del Fuero de Familia, la dirección de Violencia de Género de Plaza Huincul, personal de la CENAF y del Servicio Social del Hospital de Complejidad VI.

El sábado 29, a las 10 horas, la dirección de Cultura presentará la intervención artística “El arte de no callar” en la esquina de Azucena Maizani y Juan Marín, con la participación de artistas locales de distintas disciplinas, quienes visibilizarán y reflexionarán sobre la violencia hacia las mujeres.

Finalmente, el domingo 30 de noviembre, desde las 10 horas, se llevará a cabo la bicicleteada “Pedaleamos contra la violencia”, que partirá desde el área de Turismo. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.