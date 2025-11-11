La Universidad Fasta abrió las inscripciones para 2026 en su Sede de Plaza Huincul

Tecnicaturas, Carreras de grado y Maestrías con modalidad a distancia y un 70% de descuento en el valor de la matrícula.

La Universidad Fasta (UFASTA) abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en todas sus carreras universitarias. Quienes se inscriban antes del 02/12 podrán acceder a un 70% de descuento en la matrícula de ingreso.

Las clases comienzan en abril de 2026 y todas las propuestas se cursan en modalidad a distancia, 100% online. Los exámenes finales que son presenciales se rinden en la sede de la UFASTA Plaza Huincul, Av. Libertador 517 (Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul).

Esta modalidad permite a los estudiantes organizar sus propios tiempos de estudio, ya que no hay horarios fijos de cursada.

Todos los títulos son oficiales y de validez nacional.

👉 La oferta completa de carreras se encuentra disponible en: https://carrerasonline.ufasta.edu.ar

Además, la Universidad cuenta con su Centro de Capacitación (CECAUF), que ofrece durante todo el año cursos asincrónicos en áreas como Secretariado Administrativo, Oratoria, Gestión Ambiental, Ceremonial y Protocolo, Capacitación Docente en IA, Programación, Gestión de Negocios y Emprendimientos Sustentables, entre otras.

Las inscripciones a estas capacitaciones se realizan directamente en www.cecauf.com.ar.

📍 Sede UFASTA Plaza Huincul: Av. del Libertador 517

📞 WhatsApp: +54 9 11 6647-6236

📧 Correo: uaa.plazahuincul@ufasta.edu.ar

📱 @ufasta.plazahuincul.cutralco