Huerteros de Sauzal Bonito realizarán venta de productos en Plaza Huincul

En las instalaciones de la Agencia de Producción Comarca

Este jueves 13 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, los huerteros de Sauzal Bonito llevarán adelante una venta de plantines frescos y productos de elaboración local en las instalaciones de la Agencia de Producción Comarca, ubicada en calle Chos Malal 44 de Plaza Huincul.

Durante la jornada, los vecinos podrán adquirir plantines de tomate redondo, cherry y perita, además de berenjenas, morrones, ajíes y una variedad de dulces locales, todos elaborados de manera artesanal y con productos de origen regional.

Para realizar consultas o solicitar más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 299-6580400.