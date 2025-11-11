Falleció Alicia Seinfert

Q.E.P.D.

Alicia junto a su esposo Raúl Bravo integraron una familia de comerciantes y luego empresarios vinculados a la actividad de servicios petroleros. La firma asentada en el acceso a Plaza Huincul, frente a la Ruta 22, mantuvo siempre el impulso de la generación de mano de obra local.

Además, Alicia siempre mantuvo junto a su grupo familiar un sostenido compromiso social con el apoyo a instituciones, organizaciones no gubernamentales, o vecinos y vecinas que requerían una mano, en especial cuando la situación económica se imponía en sus momentos más duros.

Junto a su esposo Raúl, también fallecido, mantuvieron vínculos con el desarrollo del club Alianza.

Sus restos descansarán en el cementerio de Cutral Co.