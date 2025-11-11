Cutral Co se prepara para la 38° edición de la Fiesta Nacional del Tremn Tahuen

Una de las celebraciones más importantes del calendario cultural de Cutral Co.

Del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, el Centro Cultural José Héctor Rioseco será el escenario de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Tremn Tahuen, una de las celebraciones más importantes del calendario cultural de Cutral Co. Con entrada libre y gratuita, la comunidad podrá disfrutar de tres jornadas llenas de música, danza, talento local y destacados artistas nacionales.

La Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Cutral Co dio a conocer la grilla completa de espectáculos, que reunirá a decenas de artistas regionales y contará con grandes cierres cada noche.

Viernes 14: Apertura oficial y gran cierre con Lázaro Caballero

La fiesta comenzará a las 19 horas con el acto de apertura y la presentación de la Orquesta OORS como invitada especial.

A lo largo de la noche, subirán al escenario el Ballet Folklórico Municipal, Sofía Quezada Yañez, Confluencia Dúo, Claudio Hermosilla, Corazón Tempranero, Pu Awka Dúo, Agitando Pañuelos, Facundo Juncos, Los Acuña, La Acústica Folk, Huellas Sureñas, Atilio Alarcón, El Despojo, Danza y Pasión, y Facundo Díaz.

El cierre estelar estará a cargo del reconocido artista Lázaro Caballero, que promete hacer vibrar al público con su repertorio folklórico.

Sábado 15: La fuerza femenina y la presencia de Soledad

La segunda jornada también comenzará a las 19 horas con la presentación de Kutral Fem, grupo de danza local. Actuarán además Juan Manuel Estevez, Tragün Dúo, Rodrigo Javier, Origo Inis, Nicolás Pérez, Petrolero Argentino, Ángel Echaures, Pablo Rozas, Nuque Mapu, La Telesita, Folklore de Norte a Sur, La Chinita Tapia, Taller de Adultos Mayores Viento Sureño, y Juan Cruz Gutiérrez.

La noche tendrá un gran cierre con Soledad Pastorutti, una de las voces más reconocidas del folklore argentino.

Domingo 16: Cierre con Sergio Galleguill

La última jornada contará con la participación de El Elion, Damián Villegas, Leandro Lillo, Los Campos, Rodrigo Rojas, Vero Silva, El Candil, la Revelación del Pichi Tremn Tahuen, Caterina López, Los Primos, Matías Rivas, el campeón de malambo Máximo Ramírez, Fabiana Sánchez, Nuevos Aires, y Pía Mieres.

El gran cierre estará a cargo de Sergio Galleguillo, que traerá su inconfundible energía festivalera para poner el broche de oro a esta 38° edición.

Con una amplia participación de artistas locales y nacionales, la Fiesta Nacional del Tremn Tahuen reafirma su lugar como un espacio de encuentro, identidad y tradición en la comarca petrolera.